Homem sobrevive agarrado a comboio de alta velocidade

O comboio de alta velocidade pode atingir velocidades até 230 km/h.

Segundo os passageiros, citados pelo jornal austríaco Heute, o homem chamou a atenção para si batendo nas janelas do comboio, o que levou o maquinista a acionar o travão de emergência.





Os membros da tripulação levaram-no então para dentro. O comboio chegou a Viena com sete minutos de atraso em relação ao horário previsto.





O indivíduo foi levado sob custódia policial à chegada à estação de Meidling, em Viena e está a ser investigado.





A companhia ferroviária estatal ÖBB condenou o ato como extremamente perigoso, alertando para o facto de este tipo de comportamento resultar frequentemente em mortes e pôr em perigo as equipas de emergência, bem como o indivíduo envolvido.





O porta-voz da empresa, Herbert Hofer, classifica o ato de “irresponsável”. "Não está apenas colocar-se em perigo. Há socorristas, há polícia, há bombeiros que vêm".





O incidente ocorreu em St. Pölten, a oeste de Viena, no comboio que fazia a ligação entre Zurique e a capital austríaca.Em janeiro, um homem de 40 anos sobreviveu depois de viajar mais de 30 quilómetros no exterior de um comboio de alta velocidade na Alemanha. Tinha saído, também, para fumar um cigarro.