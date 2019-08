"Homem voador". Francês atravessou Canal da Mancha em plataforma voadora

Percorreu 35 quilómetros em 20 minutos na Flyboard, desenvolvida pelo próprio.



O equipamento está dotado com cinco mini-turbo reatores que lhe permitiram descolar e atingir os 190 quilómetros por hora, com uma autonomia de dez minutos.



O homem voador, como já é conhecido em França, ainda fez uma paragem para reabastecer a mochila com querosene.



Foi aplaudido por milhares de pessoas que assistiram a esta segunda tentativa para sobrevoar o Canal da Mancha, entre as costas francesa e inglesa.