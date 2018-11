Homenagem ao marechal Pétain levanta coro de críticas

RTP07 Nov, 2018, 17:20 / atualizado em 07 Nov, 2018, 17:24 | Mundo

“O Marechal Pétain foi um grande soldado durante a Primeira Guerra Mundial”, mesmo se “fez escolhas funestas” durante a Segunda Guerra Mundial, como a liderança do regime de Vichy, justificou esta quarta-feira o Presidente de França.





“Considero inteiramente legítimo que prestemos homenagem aos marechais que conduziram o nosso exército à vitória, como todos os anos. O meu chefe de Estado-Maior estará presente na cerimónia”, acrescentou Macron, referindo-se ao almirante Bernard Rogel.



STOP AUX RACCOURCIS : « On peut avoir été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale ET CONDUIRE À DES CHOIX FUNESTES PENDANT LA DEUXIÈME. » Le Président Emmanuel Macron regarde l’histoire en face. Écoutez sa déclaration sur le maréchal Pétain dans son intégralité : pic.twitter.com/qh0tZxS8ij — Élysée Infos (@ElyseeInfos) 7 de novembro de 2018



"Não oculto nenhuma página da História", sublinhou Emmanuel Macron.



No próximo sábado, por ocasião do Centenário do Armistício, vão ser distinguidos os líderes militares da Primeira Guerra Mundial, incluindo os oito marechais: Joffre, Foch, Lyautey, Maunoury, Gallieni, Fayolle, Franchet d'Esperey e Pétain.

Críticos unânimes

As explicações de Emmanuel Macron, à margem do conselho de ministros em Charleville-Mezieres, levantaram um coro de críticas, da esquerda à direita do espectro político, incluindo a do representante da comunidade de 400 mil judeus franceses.







O presidente do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França (CRIJF) disse estar “chocado” com a decisão de Emmanuel Macron.





La seule chose que je veux retenir de #Petain c’est qu’en 1945 il a été frappé d’indignité nationale ce qui le rend inéligible à un quelconque hommage #11Novembre2018 @EmmanuelMacron — Francis Kalifat (@FrancisKalifat) 7 de novembro de 2018



O líder da Esquerda Insubmissa Jean-Luc Melanchon acusa Macron de “ter ido longe demais”. “O Marechal Joffre foi o militar vitorioso da Guerra de 1914-18. Pétain foi um traidor e um antissemita. Os seus crimes e traição não podem ser apagados da história. Macron, desta vez foi longe demais”, escreveu numa publicação no Twitter.





Le maréchal #Joffre est le vainqueur militaire de la guerre de 14-18. #Pétain est un traitre et un antisémite. Ses crimes et sa trahison sont imprescriptibles. #Macron, cette fois-ci, c'est trop ! L'Histoire de France n'est pas votre jouet. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 7 de novembro de 2018

Benoît Hamon, fundador do movimento Generation-S, considera que o Presidente francês não deve “homenagear Simone Veil no Panteão ao mesmo tempo que o traidor antissemita Pétain nos Inválidos. Nada justifica tal vergonha. Quem preside à França precisa de mostrar-se um pouco mais à altura dos acontecimentos”.

Honorer Simone Veil au Panthéon ET EN MÊME TEMPS le traitre antisémite Pétain aux Invalides. Rien ne justifie une telle honte. Quand on préside la France, il faut se montrer un peu plus à la hauteur de son histoire. — Benoît Hamon (@benoithamon) 7 de novembro de 2018

O porta-voz do Partido Socialista, Pierre Jouvet, também nas redes sociais acusa Macron de tentar "reabilitar Pétain", criticando as "itinerâncias de memória" do Presidente. Horas antes exprimia a sua “repugnância! Pétain, o homem de Vichy, da colaboração com Hitler, da rusga de Vel d'Hiv terá direito a um tributo nacional no sábado. Honrar este homem condenado à indignidade nacional em 1945 é uma vergonha e um insulto à história do nosso país”.



Mais quel dégoût !

Pétain, l'homme de Vichy, de la collaboration avec Hilter, de la rafle du Vel d'Hiv aura droit samedi à un hommage national.

Mettre à l'honneur cet homme condamné à l'indignité nationale en 1945 est une honte et une insulte pour l’histoire de notre pays. https://t.co/lYYgyDpjq2 — Pierre Jouvet (@PJouvet) 7 de novembro de 2018



O porta-voz do Governo responde que esta é uma “polémica de má-fé” e citou o general De Gaulle que, em 1966, dizia que a glória de Pétain “em Verdun não pode ser contestada ou desconhecida pela pátria”.

Pétain, de herói a colaboracionista

Philippe Pétain conduziu os franceses à vitória na Batalha de Verdun, durante a Primeira Guerra Mundial, cujo Centenário do Armistício é assinalado no próximo sábado.





A Batalha de Verdun foi a mais longa da Primeira Guerra, durante a qual morreram mais de 300 mil soldados franceses e alemães ao longo de 10 meses. Após a vitória, o moral das tropas francesas sai reforçado e Pétain, filho de agricultores, é promovido a comandante-em-chefe dos exércitos franceses em 1917. No final da Primeira Guerra, Pétain foi considerado um herói e o seu nome atribuído a ruas nas mais variadas localidades de França.









Condenado à morte em 1945, é indultado pelo então Presidente Charles De Gaulle, que comuta a pena para prisão perpétua. Philippe Pétain morre na prisão, na ilha de Yeu, em 1951. Tinha 95 anos.

"É chocante que a França possa prestar tributo a um homem considerado indigno de ser Francês num julgamento realizado em nome do povo francês, em julho de 1945", considerou Francis Kalifat. "A única coisa que quero reter de Pétain é que em 1945 foi atingido pela ignomínia nacional que o torna inelegível para qualquer homenagem", escreveu nas redes sociais.“Não podemos seguir por atalhos duvidosos. Pétain serviu a pátria em 1914 e traiu-a em 1940”, declarou Benjamin Griveaux em conferência de impensa.No entanto, duas décadas depois, com parte do território francês ocupado pelo regime nazi, o marechal foi nomeado presidente. O seu governo, deslocalizado para uma parte do território não ocupada e com sede em Vichy, executava as ordens de Hitler em França, tendo ordenado a deportação e extermínio de judeus.