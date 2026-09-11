Homenagem emotiva às vítimas dos atentados silencia convenção republicana
A arena do `American Airlines Center`, sede da primeira convenção republicana intercalar da história, ficou às escuras e em silêncio na quinta-feira numa emotiva homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.
Na véspera de se assinalar 25 anos dos ataques que mataram cerca de três mil pessoas nos Estados Unidos, os republicanos exibiram um vídeo com uma retrospetiva do ataque e homenagearam os socorristas que agiram prontamente.
Em Dallas, onde decorre o segundo e último dia de uma inédita convenção republicana em ano de eleições intercalares, o público viu imagens dos dois aviões comerciais a atingir as torres do World Trade Center em Nova Iorque, filmagens de moradores de Manhattan em pânico e polícias, bombeiros e equipas de resgate cobertos de poeira e destroços.
O narrador dizia: "2.977 pessoas inocentes perderam as vidas. Lembrem-se sempre de quem eles são. Digam os seus nomes. Honrem o seu sacrifício. Defendam a liberdade. Nunca se esqueçam do 11 de setembro".
O vídeo incluiu imagens da devastação e trechos da visita do então Presidente George W. Bush ao `Ground Zero` (Marco Zero), mas também imagens do atual chefe de Estado, Donald Trump, então magnata do ramo imobiliário nova-iorquino, caminhando por Manhattan e falando com a imprensa sobre os funcionários da sua empresa que estavam a trabalhar no momento do ataque.
Em seguida, o vídeo mostrou imagens de algumas figuras democratas que têm criticado a política externa norte-americana e fizeram declarações insensíveis sobre a tragédia.
O segmento terminou com imagens de Trump já como Presidente, sugerindo que o republicano protegeu os Estados Unidos de novos ataques semelhantes.
Na sequência, Christopher Macchio, o cantor de ópera favorito de Donald Trump, cantou "Ave Maria", naquele que foi o momento mais emotivo e solene do evento republicano de dois dias, no Texas.
Dois feixes de luz foram projetados perto do palco para representar as Torres Gémeas, com o público de pé, às escuras.
Algumas pessoas choravam, outras abraçavam-se em total silêncio.
Os militares presentes na plateia foram convidados a levantar-se e foram igualmente homenageados.
Há 25 anos, no dia 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais foram sequestrados por terroristas da Al-Qaida, tendo dois aparelhos colidido intencionalmente contra as Torres Gémeas do World Trade Center, Nova Iorque, que ruíram duas horas após o impacto.
Um terceiro avião de passageiros colidiu com o edifício do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington D.C..
O quarto avião caiu num campo no estado da Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controlo do aparelho.
Não houve sobreviventes entre os passageiros dos aviões, sendo que, no total, os ataques fizeram mais de três mil mortos.