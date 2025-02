Homenagem ou incitamento. O regresso das saudações nazi e fascista

O acordão do tribunal explicou que, acrescentando que o veredicto teria sido outro, caso a iniciativa tivesse pretendido difundir a ideologia fascista, um crime na Itália do pós-segunda grande guerra.

O caso remonta a 2019, quando, a 29 de abril, cerca de mil pessoas fizeram a saudação romana em memória de Sergio Ramelli, um militante de extrema-direita da Frente Juvenil morto por militantes de extrema-esquerda em 1975. Os participantes responderam "Presente! Presente! Presente", como em resposta a uma chamada.

Os procuradores do Ministério Público haviam invocado a lei Scelba, que proíbe grupos que prosseguem objetivos antidemocráticos, glorificam os princípios ou os líderes do fascismo ou usam de violência em seu benefício, para pedir penas de prisão para os ativistas acusados, membros dos movimentos de extrema-direitaA decisão de novembro em Milão, foi das primeiras depois do Supremo Tribunal ter definido em abril de 2024, um conjunto de orientações para os juízes italianos avaliarem o "perigo concreto de reorganização do Partido Fascista" que determina a existência de um crime.associados a guerra, destruição e milhões de mortos em nome de ideologias extremas, incluindo o braço estendido do fascismo italiano, evocativo da saudação romana, ou o gesto semelhante alemão nazi, de bater no peito e saudar um líder, esticando depois o braço e a mão., sobretudo na Alemanha e em França, expandindo-se mais recentemente a outros países europeus.Nos Estados Unidos, o movimento MAGA - Make America Great Again - que sustenta o presidente Donald Trump, tem sido sistematicamente associado a ideias próximas do fascismo e do nazismo.O Estado de Vitória, na Austrália, aprovou por exemplo, em 2023, legislação a a saudação nazi, prevendo multas pesadas e penas de prisão até um ano, uma resposta ao aumento de agressões antissemitas no país.Na semana passada, o líder da extrema-direita francesa, Jordan Bardella, cancelou em forma de protesto a sua participação no Comité Conservador de Ação Política dos Estados Unidos, depois de Steve Bannon, um dos estrategas responsáveis pela ascensão política de Trump, ter feito um gesto similar à saudação nazi.Já no sábado, na véspera de eleições gerais antecipadas, o então ainda chanceler alemão lembrou que os símbolos nazis são proibidos na Alemanha, considerando-os inaceitáveis.Na véspera de ser afastado, em favor dos democratas-cristãos, Olaf Scholz deixou um recado à Europa, dizendo que deve insistir para que as regras sociais sejam cumpridas, num recado à influência do multimilionário americano Elon Musk, que durante a campanha eleitoral apoiou abertamente a extrema-direita alemã, a AfD.Dias antes, no início de janeiro, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tinha-o acusado, sem o nomear, de estar por trás de uma nova engenharia social. O presidente do Governo espanhol acusou então o "homem mais rico do planeta" de atacar "abertamente as instituições " e de liderar "a ultradireita internacional".Em Portugal, a polémica atingiu recentemente o deputado ex-Chega e agora independente, Miguel Arruda, oriundo dos Açores, acusado pelo Livre de ter feito a saudação nazi em pleno parlamento.Em outubro de 2024, o Atlético de Madrid foi multado em 30 mil euros por saudações nazis de adeptos em Lisboa.Meses antes, em julho, a UEFA anunciou a abertura de um inquérito ao "potencial comportamento impróprio" do futebolista turco Merih Demiral nos festejos de um dos golos que marcou à Áustria (2-1), na terça-feira, nos oitavos de final do Euro2024.O próprio Demiral publicou na rede social X uma foto relativa aos festejos, em que surge aJá em novembro de 2019, o antigo futebolista internacional holandês Marco van Basten havia sido suspenso por uma semana pelo canal televisivo norte-americano Fox Sports, por ter proferido, em tom de brincadeira, uma saudação nazi em direto.

O antigo avançado, campeão europeu pela Holanda em 1988, pediu depois desculpa por ter dito 'sieg heil', logo após a emissão de uma entrevista a um treinador alemão.





com Lusa