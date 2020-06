Hong Kong. Amnistia defende eliminação da lei de segurança nacional para "salvar a liberdade"

”, começa-se por se ler na declaração assinada por 86 organizações da sociedade civil, incluindo a Amnistia Internacional.

A carta é publicada um dia antes da reunião do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da China (NPCSC) para discutir esta legislação. O parlamento chinês já aprovou a lei e poderá entrar em vigor brevemente “e ser rapidamente usada para reprimir as liberdades de Hong Kong”, argumentam na declaração. A lei proíbe "qualquer ato de traição, separação, rebelião, subversão contra o Governo Popular Central, roubo de segredos de Estado, a organização de atividades em Hong Kong por parte de organizações políticas estrangeiras e o estabelecimento de laços com organizações políticas estrangeiras por parte de organizações políticas de Hong Kong".





"Embora a China tenha revelado poucos detalhes concretos sobre a lei de segurança nacional, tudo o que sabemos até agora sugere que ameaçará os direitos básicos e liberdades das pessoas em Hong Kong", escreveram as organizações na carta endereçada ao NPCSC.

"Criminaliza amplas e vagasque podem abranger qualquer crítica ao Governo e serem usadas contra pessoas que exercitam e defendem pacificamente os seus direitos humanos", argumentam.

“Ameaça iminente”

As organizações defendem, por isso, quePor outro lado, Pequim argumenta que a lei é essencial para proteger a segurança nacional após os protestos do ano passado relativamente à proposta de emendas à lei de extradição, que permitira o envio de suspeitos de crimes para a China.. A proteção dessa segurança serve os interesses fundamentais do povo chinês, incluindo os nossos compatriotas de Hong Kong”, frisou Zhang Yesui, porta-voz da Assembleia Nacional Popular.A lei pressupõe ainda que, se necessário, “órgãos relevantes de segurança nacional do Governo poderão criar agências em Hong Kong para fazer cumprir o dever de salvaguarda da segurança nacional”.A Amnistia e as outras instituições argumentam que o Governo chinês poderá estar a referir-se a agências como o Ministério de Segurança do Estado e o Departamento de Segurança Nacional do Ministério da Segurança Pública, “há muito conhecidas por graves violações de direitos na China, incluindo detenção arbitrária e tortura de ativistas e membros de organizações não-governamentais”., não apenas para os defensores dos direitos humanos, os meios de comunicação independentes e os dissidentes, mas essencialmente para todos na cidade", lê-se na carta.As organizações reprovaram ainda a criação de “tribunais especiais” para lidar com casos de segurança nacional, anunciados pela secretária de Justiça de Hong Kong."A proposta de um 'tribunal especial' para casos de segurança nacional é profundamente preocupante e sugere que os suspeitos podem não gozar dos mesmos direitos de julgamento justo do que outros no sistema judicial de Hong Kong", defendem as instituições.A proposta da legislação do Governo chinês levantou uma nova onda de protestos em Hong Kong. Milhares de habitantes saíram às ruas onde foram recebidos pela polícia com gás lacrimogénio e canhões de água.A provável aprovação da lei também está a ser contestada por vários países, levando 200 políticos de todo o mundo a assinar um comunicado conjunto a criticar o plano da China. O movimento pró-democracia que liderou os maiores protestos em Hong Kong no ano passado, apelidou a lei de um “, garantida pelo princípio”.