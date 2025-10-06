Hong Kong apreende anestésico ligado a droga sintética que matou três pessoas

Num comunicado divulgado no domingo, a Alfândega da região semiautónoma chinesa disse que o anestésico etomidato foi apreendida na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior travessia marítima do mundo.

A substância, em forma de pó, foi encontrada escondida dentro de duas latas de leite em pó para crianças, no interior de um veículo privado que tinha atravessado a ponte para entrar em Hong Kong, no sábado.

O condutor, de 41 anos, e o passageiro, de 49, foram ambos detidos. Mais tarde, a polícia encontrou, entre os pertences do passageiro, uma cápsula de etomidato, que pode consumido em dispositivos de cigarros eletrónicos.

A quantidade de etomidato apreendida tinha um valor de mercado de 2,3 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 263 mil euros).

O etomidato, um anestésico de curta ação, administrado por via intravenosa, é utilizado principalmente em serviços de urgência, unidades de anestesia, salas de cirurgia e unidades de cuidados intensivos.

De acordo com os media de Hong Kong, a polícia disse numa conferência de imprensa que a substância apreendida terá sido originalmente enviada da Malásia para a região vizinha de Macau.

Em fevereiro, as forças de segurança de Hong Kong anunciaram a apreensão de três quilos de etomidato no aeroporto, dentro de uma bagagem não reclamada, vinda da Malásia.

No início de novembro, as autoridades de Hong Kong confirmaram terem suspeitas de que pelo menos três mortes estão relacionadas com o `petróleo espacial`.

Em fevereiro, o território implementou novos protocolos que envolvem um controlo mais rigoroso não só sobre o armazenamento da droga, mas também sobre os requisitos de documentação e manuseamento nos hospitais locais.

O etomidato foi incluída numa lista de produtos perigosos alvo de restrições, elevando a pena máxima por posse de `petróleo espacial" para sete anos de prisão e uma multa de um milhão de dólares de Hong Kong (118 mil euros).

Já o tráfico ou importação ilegal desta substância passou a ser passível de uma pena máxima de prisão perpétua e de uma multa de cinco milhões de dólares de Hong Kong (591 mil euros).

Também Macau revelou em dezembro que a polícia já detetou quatro casos ligados a este narcótico desde o primeiro caso de `petróleo espacial` encontrado numa escola local, em outubro de 2023.

Esta droga é conhecida em Hong Kong como `droga zombie` porque pode causar graves danos físicos e mentais, incluindo dependência, perda de memória, convulsões, perda de consciência e até morte.