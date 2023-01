Hong Kong autoriza cardeal Joseph Zen a deslocar-se ao Vaticano

O bispo emérito de 90 anos assistirá à missa fúnebre, conduzida pelo papa Francisco, na Praça de São Pedro, na quinta-feira e regressará a Hong Kong no sábado, acrescentou a mesma fonte.

Zen foi elevado a cardeal por Bento XVI em 2006, o que, segundo ele, assinalou o foco do papa na China.

Nos últimos anos, o defensor da democracia tem estado em desacordo com Francisco sobre o acordo do Vaticano com as autoridades chinesas sobre a nomeação dos bispos. Zen defende que o acordo trai os católicos e o clero perseguidos na China.

Zen compareceu no tribunal na terça-feira para pedir autorização para sair da cidade, já que o seu passaporte fora confiscado pelas autoridades após a sua controversa detenção em 2022.

O bispo emérito foi multado em novembro depois de ter sido considerado culpado por não ter registado um fundo agora extinto que visava ajudar pessoas detidas durante os protestos pró-democracia em Hong Kong, em 2019.

O clérigo foi detido pela primeira vez em maio por suspeita de conluio com forças estrangeiras ao abrigo de uma lei de segurança nacional imposta pela Pequim. A detenção causou indignação na comunidade católica, embora o Vaticano apenas declarasse estar a acompanhar de perto a evolução da situação.

Embora Zen não tenha sido acusado de acusações relacionadas com a segurança nacional, a Justiça considerou-o culpado de não ter registado devidamente o fundo, através do qual foram pagos honorários médicos e legais dos manifestantes detidos.