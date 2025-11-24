Hong Kong corta relações oficiais com Japão devido a Taiwan

A medida, que entrou em vigor no domingo, surge na sequência das declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, em 07 de novembro, que disse que Tóquio poderia recorrer à força se Pequim tentasse ocupar ou bloquear Taiwan, algo que o Governo chinês classificou de "interferência intolerável".

A decisão levou à suspensão, por tempo indeterminado, de um fórum empresarial previsto para 18 de novembro sob a égide da agência governamental Invest Hong Kong, depois de as autoridades locais proibirem a presença de pessoal consular japonês.

Foi igualmente cancelada uma reunião de alto nível sobre cooperação económica prevista para o início de dezembro com o cônsul-geral japonês.

A suspensão dos contactos está alinhada com a política estabelecida por Pequim, que desaconselhou, no dia 15 de outubro, viagens não essenciais ao Japão devido à "deterioração contínua" da segurança pública. Poucos dias depois, as autoridades de Macau e Hong Kong seguirem o mesmo exemplo.

No plano académico, o gabinete de Educação de Hong Kong anunciou a retirada de 18 estudantes e professores do programa JENESYS, uma iniciativa lançada por Tóquio em 2007 e na qual a antiga colónia britânica participava desde 2008.

A viagem, que deveria acontecer entre 07 a 13 de dezembro, incluía aulas em escolas japonesas, alojamento com famílias japonesas e visitas a locais históricos.

"Depois de avaliar o aumento de incidentes contra cidadãos chineses e de dar prioridade à segurança dos estudantes e professores, foi decidido não participar", declarou o organismo.

No setor dos transportes aéreos, a Greater Bay Airlines oferece reembolsos totais para os bilhetes comprados até 15 de novembro e com partida antes de 31 de dezembro, enquanto a Cathay Pacific, a HK Express e a Hong Kong Airlines oferecem mudanças gratuitas.

As agências de viagens locais estão a registar quedas de 20% a 30% nas consultas para destinos japoneses e um pequeno reduzido de pedidos de alteração de rotas ou de adiamento de datas.

Também a Air Macau anunciou, no dia 16 de outubro, o reembolso ou troca de bilhetes para o Japão.

Num comunicado divulgado no portal da companhia de bandeira de Macau, a empresa anunciou que as passagens podem ser trocadas ou o dinheiro devolvido, aplicando-se a medida a bilhetes emitidos antes de 15 de novembro e com datas de viagem entre esse mesmo dia e 31 de dezembro de 2025.