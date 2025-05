Hong Kong inaugura centro mundial de mediação

O chefe do governo de Hong Kong, John Lee, indicou, na terça-feira, que a instituição vai ter um estatuto "equivalente ao do Tribunal Internacional de Justiça" em Haia, o que "vai reforçar a posição internacional da cidade, atrair benefícios económicos e melhorar o Estado de direito", escreveu a agência de notícias Efe.

O líder da região afirmou que o centro vai facilitar a cooperação comercial e económica de Hong Kong com parceiros internacionais, especialmente os países do projeto chinês de infraestruturas conhecido como Nova Rota da Seda, "criando mais oportunidades de negócios".

Numa reação à criação do IOMed, o principal representante diplomático da China na região vizinha de Macau sublinhou hoje que será o primeiro centro "especializado na resolução de disputas internacionais".

O Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau, Liu Xianfa, que falava na abertura de um fórum sino-lusófono na Universidade de Macau, disse que a inauguração reflete o desejo de Pequim de ser "uma força positiva para o desenvolvimento pacífico da humanidade".

A cerimónia de inauguração do IOMed vai contar com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e altos representantes de cerca de 60 países, bem como delegados de cerca de duas dezenas de organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas.

A criação da IOMed foi proposta em 2022 pela China e cerca de 20 nações e, após intensas negociações, foi decidido que a sede estaria localizada em Hong Kong.