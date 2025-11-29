Hong Kong inicia três dias de luto à medida que avança investigação do incêndio

Às 08:00 horas locais (00:00 em Lisboa), o chefe do Executivo, John Lee Ka-chiu, presidiu a uma sessão em que foram feitos três minutos de silêncio no exterior da sede do Governo.

As bandeiras da China e da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) estão a meia haste em todos os edifícios públicos até segunda-feira.

Esta manhã, dezenas de famílias com crianças prestaram homenagem às vítimas em silêncio na praça Golden Bauhinia, em Wan Chai. O departamento de Assuntos Internos instalou áreas de condolências nos 18 distritos da cidade, com livros de assinaturas disponíveis ao público.

O Governo cancelou ou adiou as atividades festivas financiadas com fundos públicos e os altos funcionários não vão participar em eventos não essenciais durante o período de luto em Hong Kong, cidade vizinha de Macau.

O rei Carlos III enviou uma mensagem de condolências, afirmando que ele e Camila estão "profundamente tristes" com a tragédia e elogiando "a extraordinária coragem dos serviços de emergência" e "o espírito determinado" da comunidade da antiga colónia britânica.

Entretanto, 83 feridos receberam tratamento médico em vários hospitais públicos: onze permanecem em estado crítico, 21 em estado grave, nove estão estáveis. Quatro das 128 vítimas mortais morreram em hospitais e 38 tiveram alta, mais uma do que no balanço de sexta-feira à noite.

O incêndio deflagrou por volta das 15:00 de quarta-feira (07:00 em Lisboa) no bloco Wang Cheong House e afetou sete dos oito edifícios. As investigações preliminares indicam que o fogo teve origem na rede de proteção dos andaimes nos pisos inferiores e propagou-se rapidamente na vertical.

Placas de poliestireno expandido, altamente inflamáveis, utilizadas para vedar as aberturas e os caixilhos junto aos elevadores, bem como as lonas exteriores que violavam as normas de segurança contra incêndios, facilitaram a entrada das chamas nos apartamentos através dos corredores.

O responsável dos bombeiros, Andy Yeung, revelou que os sistemas de alarme dos oito blocos estavam avariados e anunciou a tomada de medidas contra os empreiteiros.

Três gestores da Prestige Construction and Engineering Co, incluindo dois diretores, foram detidos na quinta-feira por alegado homicídio por negligência, por utilização de materiais não conformes. A comissão independente contra a corrupção deteve um total de oito pessoas relacionadas com as obras de renovação.

Desde quarta-feira à noite, milhares de cidadãos, grupos de vizinhos, sindicatos, igrejas e voluntários mobilizaram-se espontaneamente, angariando milhões de dólares de Hong Kong e distribuindo água, alimentos, vestuário e abrigos temporários.

O Governo anunciou um fundo inicial de 300 milhões de dólares de Hong Kong (33,4 milhões de euros) para ajudar as vítimas e as pessoas afetadas, que entretanto já alcançou 800 milhões de dólares de Hong Kong (88,6 milhões de euros).