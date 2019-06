Hong Kong. Milhares de manifestantes querem demissão da chefe de Governo

Foto: Tyrone Siu - Reuters

Em Hong Kong, milhares de pessoas voltam a manifestar-se nas ruas da cidade, um dia depois do Governo anunciar que ia recuar quanto à extradição de presos para a China Continental.



É um protesto também em nome da Liberdade de Expressão, dizem os organizadores, uma vez que os manifestantes temem uma possível detenção em massa sob a acusação de participação num motim – crime que pode ser punido com uma pena de até dez nos de prisão.



Vários responsáveis pelos protestos organizados disseram, numa conferência de imprensa, que receiam que as autoridades imponham o “terror” das detenções.



Nos confrontos da passada quarta-feira, durante um protesto, foram detidas 11 pessoas sob a acusação de crimes como o de participação num motim.