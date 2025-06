Hong Kong pede cautela a residentes que visitem Estados Unidos face a confrontos

Um porta-voz das autoridades de Hong Kong disse que os residentes devem "acompanhar a situação local, ter cautela, cuidar da segurança pessoal, evitar grandes aglomerações e prestar atenção aos comunicados locais".

O alerta, justificado com "os protestos e tumultos recentes nos Estados Unidos", ainda em curso naquele estado, surgiu num comunicado divulgado na segunda-feira à noite.

Os confrontos na maior cidade do estado da Califórnia levaram o Departamento de Segurança de Hong Kong a atualizar, também na segunda-feira, os alertas de viagem para os Estados Unidos.

"Desde o início de junho de 2025, têm ocorrido protestos e tumultos em várias cidades, incluindo Los Angeles, resultando em confrontos violentos e em feridos", refere o alerta.

Também na segunda-feira, a China aconselhou os chineses que vivem em Los Angeles a "permanecerem extremamente vigilantes, reforçarem as precauções (...) e evitarem locais de aglomeração, áreas lotadas ou locais com fraca segurança pública".

O consulado chinês em Los Angeles também desaconselhou "sair à noite ou viajar sozinho".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou na segunda-feira mais dois mil soldados da Guarda Nacional da Califórnia e 700 fuzileiros para Los Angeles, elevando para quase cinco mil o número total de militares mobilizados naquela área metropolitana.

A informação foi comunicada pelo governador democrata do estado da Califórnia, Gavin Newsom, depois de alegadamente ter sido informado pela Casa Branca.

Trump começou por anunciar no passado sábado o envio de dois mil membros da Guarda Nacional da Califórnia, sem a aprovação do governador, que é o comandante-chefe destas tropas no estado, na primeira vez em 60 anos que o executivo norte-americano se impõe desta forma.

O procurador da Califórnia, Rob Bonta, apresentou uma ação judicial contra a Administração Trump, alegando que a medida tomada pela Casa Branca configura "abuso da autoridade do governo federal e violou a Décima Emenda" da Constituição.

A presidente democrata da Câmara Municipal de Los Angeles, Karen Bass, garantiu que o perímetro dos confrontos se confina a "algumas ruas" do centro da cidade, mas segundo Trump, a metrópole californiana teria sido "varrida do mapa" se ele não tivesse decidido enviar a Guarda Nacional.

A afirmação do Presidente foi desmentida pelo procurador do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman. "Não assistimos a nenhuma agitação civil em grande escala que exigisse dois mil guardas nacionais e 500 ou 700 soldados adicionais", afirmou em declarações ao canal NewsNation.