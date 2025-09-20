Hong Kong retira seis mil pessoas após descobrir bomba da Segunda Guerra Mundial

O objeto, descoberto a dez metros de profundidade na tarde de sexta-feira, foi considerado operacional e de alto risco pelos especialistas em desmantelamento da polícia, que estão a trabalham para o desativar antes das 23:00 de hoje (16:00 em Lisboa), limite estabelecido para a conclusão da evacuação.

A bomba de 1,5 metros de comprimento, contendo 227 quilos de explosivos e possivelmente lançada por uma aeronave dos Estados Unidos durante a guerra, foi descoberta durante obras de construção.

Os polícias e os grupos de apoio comunitário da área notificaram rapidamente os residentes dos edifícios próximos, incentivando-os a abandonar os apartamentos e a procurar abrigo em áreas protegidas.

A operação, liderada pela Unidade de Desativação de Artilharia da Polícia, começou às 02:00 de hoje (19:00 de sexta-feira em Lisboa), para tentar desmontar o dispositivo e provocar uma explosão controlada num prazo de 12 horas.

Após a conclusão da operação, as estradas adjacentes, que foram bloqueadas por precaução, deverão ser reabertas e permitir o regresso dos deslocados, desde que não haja imprevistos.

Para proteger o público e agilizar a evacuação, os bombeiros mobilizaram dois veículos de emergência, duas unidades médicas e um centro móvel de assistência a vítimas.

O chefe interino da polícia de Hong Kong para o setor leste, Lo Shui-sang, disse que os agentes têm também equipamento de combate a incêndios e tecnologia robótica prontos para apoiar a operação.

Henry Lai, representante do Departamento de Assuntos Internos, confirmou que 35 grupos de assistência locais estão a colaborar na operação, com apoio adicional do distrito de Wan Chai, e que foi providenciado transporte para transportar os afetados para espaços comunitários e alojamento temporário.

Em 2018, foram descobertos três artefactos semelhantes em 2018 em Wan Chai, onde um projétil de peso idêntico exigiu 20 horas de trabalho e a retirada de 1.250 pessoas.

Estes incidentes, embora esporádicos, evidenciam as dificuldades de uma cidade como a antiga colónia britânica, onde a incessante urbanização regularamente traz de volta à superfície relíquias de conflitos passados.

Documentos históricos registam intensos bombardeamentos aliados desde 1942 - após o Japão ter conquistado Hong Kong no Natal de 1941 - com um ataque devastador em 1945 que deixou centenas de vítimas e inúmeras munições não detonadas.

Os especialistas alertam que o `boom` imobiliário pode revelar mais vestígios nesta região, marcada pelo passado colonial e pelos conflitos do século XX.