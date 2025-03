O ex-presidente polaco, Lech Walesa, vencedor do Prémio Nobel da Paz, assina uma carta dirigida ao presidente Trump. Expressa "horror e repugnância" pela discussão com o presidente ucraniano na Casa Branca. Comparou mesmo o episódio a um interrogatório da era comunista. Na carta diz-se chocado com o episódio da Sala Oval. Lech Walesa subscreve a missiva com 40 outros antigos prisioneiros políticos da Polónia.