Hospitais de Gaza acusam Israel de ataques que fizeram 3 mortos

O Hospital Shifa, na Cidade de Gaza, indicou que a primeira vítima mortal foi atingida por um drone, que feriu também três menores, enquanto o Hospital Nasser, em Khan Younis, deu conta de duas outras mortes e 16 feridos, também devido a um ataque de drone a uma tenda em Mawasi, zona costeira onde dezenas de milhares de habitantes de Gaza continuam refugiados.

O exército israelita ainda não se pronunciou sobre os alegados incidentes.

Apesar do cessar-fogo em vigor no enclave desde outubro de 2025, onde as tropas israelitas se mantêm posicionadas, são frequentes os ataques, que Israel afirma visarem elementos do movimento islamita Hamas e de outros grupos que considera terroristas e se escondem entre a população civil.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos 73.335 pessoas morreram em ataques israelitas desde 07 de outubro de 2023, data que marca o início da ofensiva na Faixa. A fonte não distingue entre civis e combatentes do Hamas e de outros movimentos armados.

A ofensiva israelita surgiu como retaliação pelo ataque de grande escala lançado pelas milícias locais, lideradas pelo Hamas, contra território israelita, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns.