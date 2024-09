Estima-se que meio milhão de pessoas estão, neste momento, em fuga do sul do território para escapar às bombas que foram lançadas por Israel. E as agências de notícias internacionais continuam a dar conta de explosões em várias regiões do país, mesmo a norte de Beirute.Ataques já condenados pelo papa Francisco, que considera inaceitável a escalada do conflito no Médio Oriente.