Hospital al-Quds de Gaza restringe maioria dos serviços por falta de combustível

"O gerador principal de eletricidade foi desligado. Apenas um gerador mais pequeno continua a fornecer energia", afirmou a organização num comunicado.

O PRCS sublinhou que, devido à escassez de combustível, se o gerador principal de eletricidade tivesse continuado a funcionar, o hospital teria já hoje ficado sem energia.

O grupo islamita Hamas lançou a 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, deixando mais de 1.400 mortos, milhares de feridos, e fazendo mais de duas centenas e meia de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo no enclave e impôs um cerco total ao território com o corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, anunciou hoje que 10.569 pessoas morreram nos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza desde o início do conflito, a 07 de outubro.