Hospital angolano suspende equipa médica por alegada negligência em morte de paciente

A direção do HAB informa, em comunicado, que deu de imediato conta da ocorrência, registada na terça-feira na zona adjacente à unidade hospitalar, ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), por suposta negligência da equipa médica em serviço.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o cadáver do jovem no chão na parte externa do HAB, localizado no Distrito Urbano do Rangel.

Na mesma nota, a direção do Hospital Américo Boavida reitera igualmente o "compromisso inalienável com a ética, deontologia e humanização dos serviços".

A Lusa contactou o Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos que remeteu uma reação para mais tarde.