Hospital de referência timorense abre inquérito a morte de doente

"É verdade que reconhecemos a falta de assistência médica e isso poderá ter levado à morte do nosso paciente, que estava internado já quase há uma semana", afirmou aos jornalistas Vidal de Jesus Lopes, diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HNGV.

Vidal de Jesus explicou que a direção do HNGV já recebeu o relatório dos médicos e enfermeiros que estiveram de serviço durante a noite, e que vai criar uma equipa independente para investigar o caso.

"O paciente morreu devido a uma hemorragia, mas é preciso apurar se foi isso que causou a morte ou se houve outro motivo", salientou.

Segundo a família do doente, um homem de 81 anos, terá sido sempre assistido por estudantes estagiários do curso de medicina.

"É verdade que houve uma falha da nossa parte, pois os nossos profissionais seniores deveriam ter supervisionado melhor. Vamos corrigir isso", reconheceu o diretor hospitalar.

O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HNGV afirmou também que os funcionários do hospital atendem sempre os doentes com "cuidado, dedicação e sentido de responsabilidade".

"Reconhecemos que qualquer atuação dos estagiários deve ser supervisionada pelos profissionais seniores. Para o futuro, assumimos esta responsabilidade e vamos trabalhar para que situações como esta não se repitam", afirmou.

Vidal de Jesus lamentou também que muitas vezes os doentes já cheguem ao hospital com situações de saúde muito complicadas para quais já não é possível tratamento.