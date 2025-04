Hospital Militar de Maputo investiga caso de pano dentro de paciente

Em causa está um vídeo de cerca de quatro minutos que circula, há alguns dias, nas redes sociais, no qual, numa cirurgia ao abdómen de um paciente, é descoberto um pano no qual conta a referência do bloco cirúrgico do HMM.

"O Hospital Militar de Maputo reconhece a gravidade do ocorrido e lamenta profundamente. Nesta senda, foi destacada uma comissão multissetorial para averiguar o sucedido", avançou o HMM, em comunicado.

O hospital avança ainda que a cirurgia pode ter sido feita em 2021 e promete a responsabilização dos envolvidos, caso seja confirmado que houve negligência médica durante o procedimento.

Por sua vez, a Ordem dos Médicos de Moçambique, entidade responsável pelo licenciamento do exercício de medicina no país, avançou, em comunicado, que também vai criar uma comissão de inquérito para investigar o incidente.