Hotel que alberga imigrantes alvo de violência em Inglaterra

Os protestos anti-imigrantes estão a agitar o Reino Unido há vários dias.

"Um grande grupo de pessoas (...) atirou projéteis, partiu janelas, ateou incêndios e atacou a polícia" num Holiday Inn em Tamworth, informou a polícia de Stafforshire num comunicado, com os meios de comunicação britânicos a afirmarem que o hotel alberga requerentes de asilo.

Citada pela imprensa local, a polícia pediu às pessoas para evitarem a zona do Holiday Inn, onde agentes estão a tentar controlar os atos de violência, usando inclusivamente drones. Um agente da polícia foi ferido.

No sábado várias cidades do Reino Unido foram também palco de confrontos entre a polícia e manifestantes com "slogans" anti-imigração e anti-muçulmanos, nomeadamente em Liverpool.

Segundo a AFP, naquela cidade no noroeste de Inglaterra, os manifestantes atiraram cadeiras, tijolos e outros projéteis contra a polícia.

Meios de comunicação locais reportaram também violência em Manchester (norte) e em Belfast, na Irlanda do Norte.

A polícia do Reino Unido já estava preparada para mais violência durante o fim de semana, após confrontos na sexta-feira à noite que levaram à hospitalização de quatro polícias durante um tenso confronto à porta de uma mesquita na cidade de Sunderland, no nordeste de Inglaterra.

A violência eclodiu no início da semana, aparentemente em protesto contra o ataque com uma faca, na segunda-feira, em Southport, que vitimou mortalmente três crianças e que resultou na detenção de um jovem de 17 anos.

Os falsos rumores de que o jovem era muçulmano e imigrante espalharam-se `online`, alimentando a raiva entre os apoiantes da extrema-direita.