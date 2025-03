Houthis acusam EUA de ataque contra reduto na capital do Iémen

O Irão tem de parar o envio destes fornecimentos IMEDIATAMENTE", escreveu Donald Trump na rede Truth Social.



"Deixem que os houthis lutem por si próprios. De qualquer forma eles perdem, mas dessa forma perdem rapidamente. Foram infligidos danos tremendos aos bárbaros houthi, e vejam como vão piorar progressivamente - nem sequer é uma luta justa, nem nunca será. Eles serão completamente aniquilados", acrescentou.







Segundo os moradores ouvidos pela Reuters, os ataque ao reduto em Sanaa atingiram um bairro próximo ao aeroporto da capital.



As movimentações acontecem depois de os EUA terem lançado uma onda de ataques em áreas do Iémen controladas pelos houthis, que disseram na semana passada estar a retomar os ataques ao transporte marítimo do Mar Vermelho para apoiar os palestinianos em Gaza. "Há relatos de que, embora o Irão tenha diminuído a sua intensidade em termos de equipamento militar e apoio geral aos houthis, continua a enviar grandes quantidades de fornecimentos.", escreveu Donald Trump na rede Truth Social."Deixem que os houthis lutem por si próprios. De qualquer forma eles perdem, mas dessa forma perdem rapidamente.- nem sequer é uma luta justa, nem nunca será.", acrescentou.Segundo os moradores ouvidos pela Reuters, os ataque ao reduto em Sanaa atingiram um bairro próximo ao aeroporto da capital.As movimentações acontecem depois de os EUA terem lançado uma onda de ataques em áreas do Iémen controladas pelos houthis, que disseram na semana passada estar a retomar os ataques ao transporte marítimo do Mar Vermelho para apoiar os palestinianos em Gaza.





Na segunda-feira, Donald Trump já tinha indicado que passaria a considerar o Irão "responsável" por "cada tiro" disparado pelos houthis e ameaçou Teerão de que as consequências seriam "terríveis".



Na quarta-feira, o movimento disse ter realizado um quarto ataque em 72 horas contra o porta-aviões norte-americano USS Harry Truman no Mar Vermelho. No sábado, Donald Trump anunciou ataques contra os bastiões houthi no Iémen.



Estes ataques, que atingiram Sanaa e outras regiões, fizeram 53 mortos e 98 feridos, segundo os houthis.