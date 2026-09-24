Houthis atacam petrolífera estatal saudita no Mar Vermelho e "alvo sensível" em Riade





Os rebeldes Houthis voltaram a atacar esta quinta-feira o território da Arábia Saudita.





Em comunicado, citado pelas agências internacionais, o grupo iemenita adianta ter usado mísseis e drones em ataques contra instalações da petrolífera estatal saudita, Aramco, na cidade de Yanbu, no Mar Vermelho,





Além disso, acrescenta também que realizou bombardeamentos contra "um alvo sensível" na capital Riade.





O comunicado surge depois de as autoridades sauditas terem informado que intercetaram pelo menos seis mísseis balísticos disparados contra as regiões de Taif e Yanbu, no Mar Vermelho.







