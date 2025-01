"Houve progressos" nas negociações para cessar-fogo entre Israel e Hamas

, disse à CNN o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan.Já esta segunda-feira de manhã, numa conferência de imprensa, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Sa'ar, confirmou que “houve progressos”.(…) Israel quer um acordo de libertação de reféns. Israel está a trabalhar com os nossos aliados norte-americanos para conseguir um acordo de reféns, e logo saberemos se o outro lado quer a mesma coisa”.Outros três responsáveis, que falaram sob condição de anonimato à Reuters, já tinham reconhecido que houve progressos e disseram que os próximos dias serão cruciais para colocar um fim a mais de 15 meses de conflitos que destabilizaram o Médio Oriente. Um dos envolvidos nas negociações disse que houve um avanço durante a última noite e que há uma proposta de acordo em cima da mesa.As mesmas fontes adiantaram ainda que os mediadores no Catar, voltaram a pressionar o Hamas para aceitar o acordo, enquanto o enviado do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, Steve Witkoff, pressionava os israelitas., acrescentaram.Já uma autoridade egípcia afirmou que houve bons progressos durante a noite, mas que provavelmente demorará mais alguns dias, e que as partes estão a procurar um acordo antes da tomada de posse de Trump, a 20 de janeiro.No entanto, uma autoridade do Hamas disse que uma série de questões controversas ainda têm de ser resolvidas, incluindo o compromisso israelita de colocar um fim à guerra, além dos detalhes sobre a retirada das tropas israelitas e a troca de reféns e prisioneiros. A autoridade egípcia confirmou que estas questões ainda estavam a ser discutidas.

De acordo com a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos discutiu com Netanyahu as "circunstâncias regionais alteradas" após o cessar-fogo de Israel com o Hezbollah no Líbano, a rápida ofensiva rebelde que derrubou o ex-presidente Bashar al-Assad na Síria no mês passado.





O primeiro-ministro israelita terá indicado Biden sobre as instruções que deu aos negociadores em Doha "para avançar a libertação dos reféns. Conversações que aconteceram no domingo à noite, enquanto o chefe dos serviços de inteligência israelita, a Mossad, e o conselheiro do presidente norte-americano participavam nas negociações, em Doha, para um cessar-fogo em Gaza.