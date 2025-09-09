"Houve tentativa de golpe" no Brasil e o líder foi Bolsonaro
O juiz relator do processo garantiu hoje que "houve tentativa de golpe" no Brasil através de uma "organização criminosa sobre a liderança de Jair Messias Bolsonaro", o ex-presidente brasileiro.
Ao defender o seu voto, Alexandre de Moraes foi perentório: "este julgamento não discute se houve tentativa de golpe (...) o que discute é se os réus participaram”.
"Uma organização criminosa sobre a liderança de Jair Messias Bolsonaro, durante o período de julho de 2021 até 08 de janeiro de 2023", reafirmou Moraes.
Moraes: organização criminosa iniciou execução de plano para se perpetuar no poder | Acompanhe votos dos ministros do STF: https://t.co/Cm0bAJrlDs pic.twitter.com/KviVsuCxPq— Gazeta do Povo (@gazetadopovo) September 9, 2025
Ao iniciar o seu voto durante o terceiro dia de julgamento, o juiz relator do processo acusou as defesas dos arguidos de “litigância de má-fé”.
O magistrado assegurou a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, do gabinete de Bolsonaro.
“As defesas (…) insistem, e eu diria que confundem os oito primeiros depoimentos (…) com oito delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo o respeito, beira a litigância de má-fé”
Com sete arguidos, incluindo ex-ministros e militares de alta patente, Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão.
O veredito dos cinco juízes está previsto para sexta-feira. A condenação ou a absolvição será decidida por maioria simples, ou seja, pelo menos três dos cinco juizes.
