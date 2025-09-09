"Houve tentativa de golpe" no Brasil e o líder foi Bolsonaro

por Cristina Santos - RTP
Reuters

O juiz relator do processo garantiu hoje que "houve tentativa de golpe" no Brasil através de uma "organização criminosa sobre a liderança de Jair Messias Bolsonaro", o ex-presidente brasileiro.

O Supremo Tribunal Federal iniciou esta terça-feira as audiências para os votos dos juízes sobre o veredito no julgamento do ex-presidente.

Ao defender o seu voto, Alexandre de Moraes foi perentório: "este julgamento não discute se houve tentativa de golpe (...) o que discute é se os réus participaram”.

O juiz assegurou também que "houve uma organização criminosa que gerou dano" ao país.
"Uma organização criminosa sobre a liderança de Jair Messias Bolsonaro, durante o período de julho de 2021 até 08 de janeiro de 2023", reafirmou Moraes. 

Ao iniciar o seu voto durante o terceiro dia de julgamento, o juiz relator do processo acusou as defesas dos arguidos de “litigância de má-fé”

O magistrado assegurou a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, do gabinete de Bolsonaro. 

“As defesas (…) insistem, e eu diria que confundem os oito primeiros depoimentos (…) com oito delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo o respeito, beira a litigância de má-fé

Com sete arguidos, incluindo ex-ministros e militares de alta patente, Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão

O veredito dos cinco juízes está previsto para sexta-feira. A condenação ou a absolvição será decidida por maioria simples, ou seja, pelo menos três dos cinco juizes.

Para seguir em direto a sessão desta terça-feira: 

