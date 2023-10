14 pessoas ficaram feridas. A empresa é a mesma do veículo que, no início do mês, esteve envolvido no acidente que provocou a morte de 21 passageiros, incluindo um casal de portugueses.

Na última noite, o autocarro colidiu com um edifício.



Um dos 14 feridos é o motorista, que disse não se sentir bem no momento do acidente.



Por precaução, a empresa decidiu suspender a circulação de todos os autocarros.