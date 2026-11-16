Jensen Huang está a ponderar um regresso ao cargo de diretor executivo da Nvidia e já discutiu com pessoas da sua confiança a possibilidade de regressar, segundo o Financial Times. Entretanto, uma carta aberta a apelar à reintegração de Huang já reúne mais de 165.000 signatários, incluindo Elon Musk.





Um aliado de Jensen Huang disse ao Financial Times que várias pessoas estavam a montar uma “sala de crise” com executivos de Silicon Valley para pressionar a favor do regresso do antigo presidente da Nvidia.





“Todas as figuras importantes do setor tecnológico, fora dos laboratórios de ponta, adoram o Jensen”, afirmou, acrescentando que o grupo vai tentar angariar o apoio da Casa Branca.





Donald Trump disse esta segunda-feira que não "faria mal nenhum" ver Jensen Huang de volta à liderança da empresa.





A demissão, na quinta-feira, aconteceu após revelações de que Jensen Huang teve pelo menos dois casos extraconjugais, um com uma mulher acusada de espionagem a favor da China e outro com uma subordinada.





O escândalo já fez a Nvidia perder cerca de 600 mil milhões de dólares.





O Conselho de Administração da Nvidia nomeou a diretora financeira Colette Kress como CEO interina na semana passada. Agora, porém, uma carta aberta a apelar à reintegração de Huang já atraiu mais de 165.000 signatários.





A lista inclui Elon Musk, dono da Tesla e da Space X, Tim Sweeney, fundador e CEO da editora de videojogos Epic Games, Garry Tan, presidente da incubadora de empresas Y Combinator, e o cofundador da Uber Travis Kalanick.





Mais de 7.500 signatários identificam-se como funcionários da Nvidia, o que, a confirmar-se, equivaleria a cerca de 18 por cento dos trabalhadores da empresa.

EUA pedem que Nvidia procure liderança fora da empresa





Em Washington, no entanto, o secretário do Tesouro dos EUA defendeu no domingo que a Nvidia deveria procurar o seu próximo CEO fora da empresa.





“Eles precisam de uma reestruturação drástica”, afirmou , Scott Bessent numa entrevista à Fox News.

Bessent pediu também à Nvidia que explicasse se permitiu, conscientemente, que os seus chips de Inteligência Artificial mais avançados chegassem à China, considerando isso mais importante do que o caso de Huang com a alegada espiã de Pequim.





Os EUA proíbem a venda à China dos chips de IA mais avançados, como parte da sua estratégia para se manterem à frente de Pequim na corrida pelo domínio da Inteligência Artificial.



