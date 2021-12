No norte do país, em Cabo Delgado, há mulheres e até menores a ser vendidas como escravas sexuais, por valores a rondar os 500 euros.Centenas de mulheres estão desaparecidas no norte de Moçambique. Muitas delas terão sido vendidas como escravas sexuais a combatentes estrangeiros. É um tráfico humano numa rede que se estende da Europa ao Golfo Pérsico.





O caso, Cláudia Almeida, é hoje relatado pela organização Human Rights Watch.