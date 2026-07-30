Humanidade consome recursos naturais como se existissem dois planetas Terra

Desflorestação, erosão dos solos, perda de biodiversidade e acumulação de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. São as consequências depois de esta quinta-feira o mundo ter esgotado os recursos naturais do planeta disponíveis para este ano.





Isto quer dizer que se a humanidade mantiver o atual ritmo de consumo dos recursos naturais, a dívida ecológica vai continuar a aumentar. Todos os anos, é consumido o equivalente a mais 0,73 planetas Terra, ou seja, é como se tivesse à disposição quase dois planetas.





Só Portugal esgotou a 7 de maio deste ano os recursos naturais anuais disponíveis do planeta. Quatro dias depois da União Europeia.





Trata-se de um comportamento que agrava a acumulação de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera e, consequentemente, o aquecimento global.









O alerta é deixado pela organização internacional para a sustentabilidade Global Footprint Network , no Dia da Sobrecarga da Terra.

Entretanto, em reação aos dados, a associação ambientalista portuguesa Zero, explicou que a "humanidade tem de acelerar o passo e promover as mudanças necessárias". Um deles, sugere, é a aplicação de uma taxa de 90 euros por tonelada de carbono a todas as atividades emissoras de gases com efeito de estufa, permitindo adiar a dívida ecológica em dois meses.





À agência Lusa, a associação avançou com outra medida. Por exemplo, a redução para metade do consumo de carne e a substituição por uma alimentação vegetariana. "Possibilitaria atrasar por 17 dias o uso do crédito ambiental, com 10 desses dias a resultarem das emissões de metano evitadas, de acordo com a mesma associação", refere.





A Global Footprint Network alertou ainda que a humanidade já acumulou uma dívida ecológica equivalente a 20,6 anos. Na prática, isto significa que, mesmo que esta quinta-feira deixássemos de consumir recursos acima da capacidade de regeneração da Terra, seriam necessários mais de 20 anos para que o planeta recuperasse os danos já provocados. Ainda assi, a associação Zero considera um cenário pouco provável.





Com Lusa