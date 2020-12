Humanos em Marte em 2026? Elon Musk diz que está "bastante confiante"

A meta é alcançável "daqui a seis anos", afirmou Elon Musk durante uma transmissão webcast em direto numa sessão de entrega de prémios em Berlim, Alemanha.







Mas o optimismo é grande ao ponto de dizer que "se tivermos sorte, talvez quatro anos", diz. "Para já queremos enviar um veículo não tripulado nos próximos dois anos."



A ambiciosa meta de 2026 coincide com o que Musk delineou no Congresso Internacional de Astronáutica em setembro de 2016, quando disse que “se as coisas correrem muito bem”, colocará pessoas em Marte





SpaceX em Boca Chica, no sul do Texas. A chave para alcançar este objetivo é o desenvolvimento de foguete Starship , que está a ser construído e ensaiado por fases no complexo daem Boca Chica, no sul do Texas.

Ainda assim, nessa altura Musk dizia não querer apostar a 100 por cento, "pois há um risco enorme". Mas agora, com os vários ensaios dos modelosa correrem bem, as certezas vão sendo cada vez maiores.





Para já, esta futura nave espacial, ainda sem os contornos futuristas dos filmes, apresenta-se no tradicional modelo em formato de "flecha" ou "bala", numa estrutura feita em aço inoxidável.





Além do objectivo planetário, este modelo servirá para lançar cargas e até 100 pessoas de cada vez. A lua também está nos horizontes de Musk.









Falcon 9 e SpaceX, que são parcialmente reutilizáveis, o objetivo do CEO é tornar este modelo totalmente reutilizável, criando uma versão espacial semelhante a um avião comercial, com tempos de resposta curtos entre os voos e em que o único custo significativo será o combustível . Ao contrário da frota de foguetes Falcon Heavy da, que são parcialmente reutilizáveis, o objetivo do CEO é tornar este modelo totalmente reutilizável, criando uma versão espacial semelhante a um avião comercial, com tempos de resposta curtos entre os voos e em que o único custo significativo será o combustível .





Embora o desenvolvimento da Starship até esteja a ser relativamente rápido, não é o suficiente para o excêntrico milionário, quando revelou ao mundo o protótipo em setembro de 2019. Na época, estimou que a Starship poderia alcançar a órbita em março de 2020, mas agora a SpaceX espera que o primeiro teste de voo orbital não aconteça antes de 2021.





Também durante a apresentação da Starship Musk dizia acreditar que os primeiros testes tripulados seriam realizados ainda este ano. Ora 2020 está a acabar e ainda o primeiro protótipo SN8 não saiu do chão.

Musk reconheceu mais tarde que o foguete ainda tem muitas etapas, incluindo "centenas de missões", antes que isso possa acontecer.





Para já, alguns testes do modelo já saíram da “cartola” e das plataformas com sucesso, mas, tal como em 2019, o CEO da SpaceX acreditava que este ano já teríamos os primeiros voos tripulados, ir até marte daqui a seis anos, pode parecer outro sonho do space-dreamer Musk.





About to do next Starhopper flight test https://t.co/eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2019