Foto: Reuters

Na véspera, um coletivo de jornalistas de investigação revelava que cerca de uma dezena de países, com França e Países Baixos à cabeça, fizeram pressão para retirar os limites de idade na detenção de pessoas à chegada à UE, o que significaria, na prática, que todas as crianças poderiam ser detidas.



O coletivo "Humans Before Borders", pela voz de Miguel Duarte, considera que esta é a prova de que não é preciso a extrema-direita chegar ao poder para se verem em prática políticas anti-imigração no bloco europeu.



O texto final do Pacto para as Migrações e Asilo é votado a 1 de abril, em Bruxelas.