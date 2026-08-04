Hungria "a milímetros" de desligar completamente a central nuclear devido à seca

Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl.

“Segíts magadon, az Isten is megsegít.”

Köszönöm mindenkinek a példátlan nemzeti összefogást! Közösen sikerülni fog. pic.twitter.com/GA0SdsZURX — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 4, 2026

"Dias mais difíceis ainda estão por vir"

As temperaturas devem ultrapassar os 40°C em grande parte da Roménia esta terça-feira.

, disse o primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, esta terça-feira.acrescentou, afirmando que as previsões dos níveis de água do Danúbio para os próximos dias são agora “ligeiramente mais otimistas”.Esta é “uma situação inédita em 44 anos”, disse Magyar.O ministro da Energia, István Kapitány, afirmou esta terça-feira que uma série de medidas de economia de energia conseguiu reduzir o consumo de energia e manter a segurança da rede elétrica.A queda da produção de energia nuclear na Hungria deve-se aos baixos níveis de água no rio Danúbio, que em alguns pontos atingiram níveis historicamente baixos.O primeiro-ministro da Hungria elogiou a solidariedade da população após o país enfrentar "a noite mais difícil e crítica" enquanto atravessa uma onda de calor e uma crise energética.A vizinha Roménia também saudou o aumento de dois centímetros no nível da água, após ter realizado uma explosão controlada para desviar um grande volume de água para o Velho Danúbio e para a central nuclear de Cernavoda, de forma a ajudar no seu arrefecimento.Tanto a Roménia como a Hungria apelaram à população e às empresas para reduzirem o consumo de energia para aliviar a procura.Os dois reatores da central nuclear de Cernavoda produzem, em conjunto, 1.400 megawatts, o equivalente a cerca de 20% da eletricidade consumida na Roménia.No passado dia 28, um dos reatores foi desligado e, desde então, as autoridades procuram manter o segundo em funcionamento aumentando o nível da água utilizada no seu sistema de arrefecimento.