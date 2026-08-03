Sudeste da Europa enfrenta crise energética devido à onda de calor

A falta de água também afetou os sistemas de refrigeração das centrais termoelétricas a carvão de Kostolac, na Sérvia, obrigando-as a interromper a produção.

Leste da Europa prepara-se para onda de calor

Enquanto isso, a Europa continua a ser devastada por incêndios florestais. Os incêndios destrutivos em França e Espanha mostraram alguns sinais de abrandamento durante o fim de semana, mas vários focos de incêndio deflagraram na Grécia após um período de relativa acalmia.





No domingo, dois helicópteros de combate a incêndios colidiram na Grécia, provocando a morte de duas pessoas. Um enorme incêndio florestal destruiu mais de 100 casas a noroeste de Atenas e só na última semana arderam mais de 12 mil hectares.

No centro de Espanha, os incêndios florestais que devastaram dezenas de milhares de hectares na última semana estão em grande parte sob controlo, embora os bombeiros estejam a combater reacendimentos em algumas áreas.





c/agências

Do movimentado porto de Roterdão às centrais hidroelétricas na Sérvia, as vias navegáveis tornaram-se uma forma menos fiável de transportar mercadorias como cereais e petróleo, ou de produzir eletricidade., que atravessa grandes cidades como Viena, Budapeste e Belgrado no seu percurso da Alemanha até ao Mar Negro.Na Sérvia, a produção da maior central hidroelétrica do país, Djerdap 1, caiu para 20% da capacidade, disse o diretor de produção da central, Davor Maljokovic, à Reuters, uma vez que o canal de navegação junto à central encolheu, expondo bancos de areia e cascalho.na década de 1970, indicou a ministra da Economia sérvia, Dubravka Djedovic Handanovic, precisando que o caudal atual ronda os 1.500 m³/s, equivalente a níveis mínimos registados em 1985 e 2003.A Nuclearelectrica, produtora estatal de energia nuclear da Roménia, também teve de desligar um dos seus dois reatores no início desta semana pelo mesmo motivo, e espera-se que o segundo siga o mesmo caminho em breve, o que poderá privar o país de um quinto das suas necessidades de eletricidade.Segundo os jornais locais, foram utilizados cerca de 180 kg de explosivos para remover uma grande rocha que estava a obstruir o fluxo de água.A França também teve de reduzir a geração de energia nuclear devido aos baixos níveis de água ou ao aumento da temperatura dos rios.O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, alertou que "".Esta segunda-feira, os termómetros em Budapeste e Viena poderão chegar aos 37°C, com Zagreb a 36°C, Tirana a 35°C e Bucareste a 33°C, e espera-se que essas temperaturas se mantenham por até cinco dias.Em França, um incêndio na região sudoeste do Var mudou de direção após uma mudança no vento e avançou para uma área florestal de difícil acesso. Um novo incêndio também deflagrou junto a uma autoestrada perto da histórica cidade de Carcassonne, no sul do país.