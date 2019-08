Hungria. Boicotada publicidade da Coca-Cola que promove tolerância homossexual

RTP05 Ago, 2019, 15:46 | Mundo

"Zero açúcares, zero preconceitos". Assim diziam os cartazes da multinacional Coca-Cola.





Os cartazes fazem parte de uma parceria com um festival de música em Budapeste, o

, o Sziget , que está a promover um evento, a "Love Revolution" ["Revolução do amor"].





Por sua vez, o evento, que começará na quarta-feira, contará com a presença de discursos e pequenas performances que retratam diversos assuntos sociais, como a violência doméstica, a pobreza e os direitos da comunidade LGBTQI.





Em conjunto com o festival, a Coca-Cola apresentou cartazes para promover a tolerância, com imagens de casais homossexuais a sorrir e com slogans como "Zero açúcares, zero preconceitos".





Contudo, alguns membros do partido conservador no poder pediram um boicote à empresa de bebidas.





No domingo passado, um porta-voz do partido, István Boldog, pediu um boicote aos produtos da Coca-Cola, afirmando que a campanha levada a cabo era "provocadora".







O Fidesz assume-se contra o casamento por casais do mesmo sexo, afirmando querer defender as tradições cristãs europeias. Insurge-se também contra os imigrantes, admitindo querer promover uma "homogeneidade étnica".







Este ano, o presidente do Parlamento húngaro disse que a adoção por casais do mesmo sexo era "pedofilia num sentido moral".



Hungria "baseada em valores tradicionais"



Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro afirmou que a Hungria "é baseada em valores tradicionais".







"A Hungria é uma nação tolerante. Tolerância, no entanto, não significa que aplicamos as mesmas regras às pessoas cujos estilos de vida sejam diferentes dos nossos. Nós diferenciamos entre nós e eles".









Porém, a tolerância no país está a aumentar. Segundo a organização Háttér , dois terços da população húngara acreditam que os homossexuais devem viver livremente. Em 2002, o valor era menor – menos de metade da população.





Viktor Orbán respondeu ao boicote proposto por membros do partido, dizendo que os húngaros eram livres para escolher se querem beber Coca-Cola.





Num comunicado, a Coca-Cola também replicou: “Acreditamos que tanto os heterossexuais quanto os homossexuais têm o direito de amar e amar da forma que querem”.