Hungria e Eslováquia suspendem exportação de diesel para a Ucrânia

🛢️ The Ukrainians' decision to block oil deliveries through the Friendship pipeline to Hungary is blatant political blackmail. They're trying to pressure us to support their EU membership & hand over funds belonging to Hungarian families. In response, Hungary has decided to stop…

A Eslováquia declarou estado de emergência no setor energético e irá “disponibilizar 250 mil toneladas de petróleo da Administração Estatal de Reservas minerais”.

A Hungria e a Eslováquia admitem recorrer à importação de petróleo russo por via marítima, com a Hungria a esperar 500 mil toneladas de petróleo bruto da Rússia no início de março, alegando que a encomenda está em conformidade com a legislação europeia e que não está abrangidas pelas sanções norte-americanas.

A Hungria e a Eslováquia vão suspender a exportação de diesel para a Ucrânia. O motivo é a suspensão do fornecimento de petróleo russo através do oleoduto ucraniano Druzhba, alvo de um ataque por parte da Rússia a 27 de janeiro.As declarações são partilhadas pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que afirma queSzijjártó alega que não existirem obstáculos técnicos ou operacionais para a retomada dos trabalhos no oleoduto.Segundo o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico,A Chéquia já informou que irá fornecer um “volume limitado de reservas de petróleo” à Eslováquia, para ajudar o país vizinho a ultrapassar a crise.O chefe do Governo eslovaco alega que o oleoduto “foi reparado e está tecnicamente pronto” e que irá pedir ao embaixador da Eslováquia na Ucrânia que solicite uma visita ao Druzhba,No entanto, na terça-feira, o ministro croata da Economia, Ante Šušnjar, havia afirmado que o oleoduto Adria poderia ser usado para importar mais petróleo, mas que não deveria vir da Rússia, pois “ajuda a financiar guerras e ataques contra o povo ucraniano”.Os dois países são alimentados através de dois oleodutos: o ucraniano Druzhba e o croata Adria, sendo o Druzhba o principal. Em 2025, a Hungria importou 4,9 milhões de toneladas de petróleo bruto através do oleoduto ucraniano e apenas 400 mil através do croata, segundo a agência de notícias Index., sendo alvo de vários ataques por parte das Forças Armadas russas, o último deles a 27 de janeiro, que fez com que o governo ucraniano suspendesse as operações no oleoduto.