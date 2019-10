Hungria. Extrema-direita sofre pesada derrota nas eleições autárquicas

O presidente da câmara de Budapeste, Isteván Tarlós, foi derrotado pelo candidato apoiado por toda a oposição, que se uniu contra o autarca.



O poder de Orbán tem sido contestado por estar a limitar as liberdades no país e a incentivar uma política de fecho de fronteiras e de controlo de todos os movimentos de estrangeiros.



Viktor Orbán está no poder na Hungria desde 2010.