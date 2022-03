Hungria fecha portas ao envio de armas da NATO para a Ucrânia

Apesar de a União Europeia ter anunciado que vai financiar a compra e entrega de armas e equipamento militar à Ucrânia, a Hungria (membro da NATO desde 1999 e da UE desde 2004) já declarou que não ajudará na logística de envio de armas para Kiev.De acordo com o decreto, publicado no diário oficial esta segunda-feira, o Governo permite o transporte de equipamentos militares e de armas para outros Estados-membros da NATO através do território húngaro, mas não autoriza o transporte direto do mesmo equipamento através da fronteira húngaro-ucraniana, por via terrestre ou aérea.No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, afirmou que o principal objetivo do Governo era “ impedir que a Hungria entrasse na guerra ”.No mês passado, Peter Szijjarto explicou que permitir o transporte de armas para a Ucrânia colocaria em risco “a segurança da Hungria e da comunidade húngara na Transcarpácia”, referindo-se a uma região no oeste da Ucrânia.

Luz verde ao envio de tropas da NATO para a Hungria

Esta medida representa uma mudança de política, depois de a Hungria ter afirmado em fevereiro que não aceitaria o envio de mais tropas da NATO para o seu território, alegando ter recursos militares suficientes para garantir a segurança do país.

Até ao momento, mais de 180 mil pessoas fugiram da Ucrânia para a vizinha Hungria.

Apesar da relação estreita com Moscovo na última década, o Governo de Orbán condenou a invasão russa da Ucrânia e concordou com as sanções da UE contra a Rússia. Orbán, que noutras situações, nomeadamente em questões ligadas ao Estado de direito e Direitos Humanos, enfrentou a União Europeia, desta vez afirmou que não irá bloquear nenhuma medida e que é altura de os 27 estarem unidos.







Os chefes de governo da Hungria, Polónia, Eslováquia e República Checa - países que compõem o chamado Grupo de Visegrado – vão reunir-se na terça-feira em Londres para negociar possíveis soluções para a guerra entre Rússia e Ucrânia.



“Vamos esforçar-nos para restaurar a paz [na Ucrânia], pelo que os chefes de governo do grupo de Visegrado vão negociar amanhã [na terça-feira] em Londres” e, a partir de quinta-feira, em Paris com os demais líderes da União Europeia, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, num vídeo divulgado esta segunda-feira no Facebook.



Embora não tenha especificado no vídeo com quem Orbán e os seus três colegas da Europa Central vão conversar em Londres, as negociações deverão decorrer com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, constituindo uma iniciativa que visa aumentar a pressão sobre a Rússia.