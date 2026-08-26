Hungria suspeita de fraude em compra de ventiladores chineses durante pandemia

O anterior executivo húngaro, liderado pelo antigo primeiro-ministro Viktor Orbán, adquiriu cerca de 17 mil ventiladores à China, no valor de 965 milhões de dólares (826 milhões de euros) em março e abril de 2020, numa operação que suscitou críticas na altura por o país ter comprado muito mais equipamentos do que poderia realisticamente utilizar e a preços unitários muito superiores aos pagos por outros países europeus.

Num vídeo publicado na rede social Facebook na terça-feira, a chefe da diplomacia da Hungria afirmou que os resultados de uma investigação do ministério "levantam suspeitas de violação do dever fiduciário, causando prejuízos financeiros particularmente elevados, e de outras infrações penais".

A ministra não detalhou as alegações, mas explicou que a investigação envolveu dezenas de milhares de documentos, alguns dos quais tiveram de ser recuperados através de ferramentas digitais "após tentativas infrutíferas de os apagar".

As conclusões levantam ainda questões "sobre a responsabilidade da anterior direção do ministério", acrescentou Anita Orbán, que não tem relação de parentesco com o antigo primeiro-ministro Viktor Orbán.

Um comunicado divulgado no portal do Governo húngaro apontou outras suspeitas de irregularidades relacionadas com a aquisição dos ventiladores, incluindo o facto de a maioria dos aparelhos ter sido comprada através de empresas intermediárias cujas receitas aumentaram exponencialmente graças à operação.

Alguns dos ventiladores apresentavam defeitos e uma parte significativa nunca chegou a ser utilizada, segundo o comunicado, que acrescentou que os custos de armazenamento dos equipamentos não utilizados ascenderam a vários milhões de euros.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro Péter Szijjártó cultivou relações estreitas com a China durante os quase 12 anos em que ocupou o cargo e supervisionou tanto a compra dos ventiladores como a aquisição de cinco milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pela farmacêutica chinesa Sinopharm.

Em julho, Szijjártó renunciou ao mandato de deputado para assumir um cargo executivo na fabricante chinesa de automóveis BYD, uma decisão que suscitou acusações de conflito de interesses devido ao papel que desempenhou, enquanto governante, na atribuição de importantes subsídios públicos à empresa.

O Governo húngaro abriu posteriormente uma investigação aos investimentos realizados pela BYD no país durante o mandato de Szijjártó.