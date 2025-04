Huthis afirmam ter abatido drone norte--americano sobre o Iémen

"As nossas defesas aéreas abateram com sucesso um drone MQ-9 Reaper enquanto este realizava missões hostis no espaço aéreo (da província) de Marib", anunciou o porta-voz militar do grupo, Yahya Sari.

O dirigente disse que a operação surgiu "em retaliação pela agressão dos EUA (..), que lançou vários ataques em várias áreas nas últimas horas, causando mortes, feridos e danos materiais".

Numa declaração publicada no plataforma de mensagens Telegram, Yahya Sari explicou que foi utilizado um míssil fabricado localmente para abater a aeronave não tripulada.

De acordo com o comunicado, "este é o décimo sexto drone" que as defesas aéreas dos Huthis intercetaram com sucesso desde o início da operação militar contra alvos israelitas ou norte-americanos.

Ameaça de novos ataques

Yahya Sari afirmou ainda que "persistirão em impedir a navegação israelita nos mares Vermelho e Arábico e continuarão a apoiar o povo palestiniano até que a agressão contra Gaza cesse e o bloqueio israelita à ajuda humanitária seja levantado".

"Não hesitaremos em realizar novas operações defensivas contra todos os navios de guerra inimigos nos próximos dias", prometeu.

Duas pessoas foram mortas na segunda-feira por um ataque dos Estados Unidos contra um veículo na província de Hajjah, no noroeste do Iémen, disse o governo rebelde xiita dos Huthis.

Na segunda-feira, Trump afirmou que, caso os rebeldes do Iémen não parem de atacar navios norte-americanos, "a verdadeira dor ainda está por vir, tanto para os Huthis, como para os patrocinadores no Irão".