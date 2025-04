Huthis reivindicam novos ataques a navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho

"Em resposta à agressão dos Estados Unidos contra o nosso país, as nossas unidades navais, de mísseis e de [aparelhos] aéreos não tripulados atacaram navios de guerra inimigos no Mar Vermelho, liderados pelo porta-aviões norte-americano Truman, com vários mísseis de cruzeiro e `drones` num confronto contínuo, o terceiro nas últimas 24 horas", disse o porta-voz militar Huthi, Yahya Sarea, num comunicado.

Sarea indicou que estas operações tem como objetivo continuar a atacar os navios de guerra dos Estados Unidos a um "ritmo crescente".

Estes ataques dos Huthis, apoiados pelo Irão, contra navios norte-americanos, que lideram uma coligação naval contra os insurgentes no Mar Vermelho, ocorrem quando Washington continua a lançar ataques contra o Iémen.

Na noite de terça-feira, pelo menos quatro pessoas morreram num ataque a uma instalação na província de Al-Hodeida, às margens do Mar Vermelho, segundo o Governo Huthi.

Embora os ataques dos Huthis contra navios nos mares Vermelho e Arábico tenham cessado com a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o grupo palestiniano Hamas na guerra em Gaza, em meados de janeiro, os rebeldes iemenitas anunciaram que estavam a retomar os seus ataques após Israel ter rompido a trégua.

A guerra na Faixa de Gaza teve início em outubro de 2023, após o grupo islamita Hamas ter atacado o território israelita, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrado cerca de outras 250.