Huthis usaram mísseis em ataque a Abu Dhabi, refere embaixador dos Emirados Árabes Unidos

As declarações do embaixador Yousef Al-Otaiba representaram um reconhecimento oficial de que mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos -- e não apenas `drones` (aparelhos voadores não-tripulados) -- foram utilizados no ataque de segunda-feira em Abu Dhabi, reivindicado pelos Huthis, apoiados pelo Irão.

"Diversos ataques -- uma combinação de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e `drones` -- atingiram alvos civis" nos Emirados Árabes Unidos (EAU), afirmou Al-Otaiba.

"Vários foram intercetados, alguns deles não foram, e três civis inocentes infelizmente perderam a vida", acrescentou, intervindo num evento virtual organizado pelo Instituto Judaico para a Segurança Nacional da América.

O diplomata não forneceu mais pormenores nem respondeu a mais perguntas sobre quantos mísseis atingiram os EAU e quantos foram intercetados.

O ataque de segunda-feira atingiu um depósito de combustível da Companhia Petrolífera Nacional de Abu Dhabi fora do centro da capital e uma zona do aeroporto internacional de Abu Dhabi ainda em construção.

No bombardeamento, foram mortos dois cidadãos indianos e um paquistanês e outras seis pessoas ficaram feridas nas instalações da companhia petrolífera, quando um incêndio fez explodir camiões-cisterna de transporte de combustível.

A polícia de Abu Dhabi disse que investigações preliminares sugerem a possibilidade de terem sido `drones` a desencadear os incêndios.

Os EAU fazem parte da coligação liderada pela Arábia Saudita que se envolveu na guerra civil no Iémen em 2015. Apesar de os EAU terem praticamente retirado as suas forças do conflito, ainda têm uma forte participação na guerra, apoiando milícias locais no terreno no Iémen.

Os rebeldes Huthis têm usado `drones` armados com bombas e mísseis para atacar a Arábia Saudita, os EAU e alvos petrolíferos importantes no Golfo Pérsico ao longo da guerra, que está agora no seu oitavo ano e é causa da maior catástrofe humanitária do mundo, segundo a ONU.