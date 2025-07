Huthis voltaram a atacar navio no mar Vermelho

De acordo com a força da UE, o cargueiro grego Eternity C tinha a bordo uma tripulação de 21 filipinos e um russo, além de três agentes de segurança, quando foi atacado.

O graneleiro de bandeira liberiana não tinha solicitado escolta antes de atravessar a rota marítima, crucial para o comércio mundial, acrescentou a força.

A missão da UE e a empresa de segurança privada Ambrey disseram que o cargueiro se dirigia para norte, em direção ao Canal do Suez, quando foi atacado por homens em pequenos barcos e por drones explosivos. Os seguranças a bordo responderam com disparos de armas de fogo.

Moammar al-Eryani, ministro da Informação do governo internacionalmente reconhecido do Iémen, que se opõe aos Huthis e está sediado no sul do país, também culpou os rebeldes pelo ataque ao Eternity C.

Os Huthis controlam a metade norte do Iémen e a capital, Sanaa.

O ataque contra o Eternity C aconteceu um dia depois de um outro ataque ter obrigado a operação "Atalanta" a resgatar os 22 tripulantes do Magic Seas, um navio com bandeira liberiana a sudoeste do porto iemenita de Hodeida.

A UE pediu na segunda-feira o fim dos ataques dos Huthis no mar Vermelho, que disse representarem uma "grave escalada" que coloca em risco a segurança marítima mundial.

"Este é o primeiro ataque deste tipo a um navio comercial em 2025, uma escalada grave que põe em perigo a segurança marítima numa via navegável vital para a região e para o mundo", afirmou um porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), dirigido pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

Estes ataques, advertiu o porta-voz, "ameaçam diretamente a paz e a estabilidade regionais, o comércio mundial e a liberdade de navegação enquanto bem público mundial. E podem afetar negativamente a já terrível situação humanitária no Iémen. Estes ataques têm de parar".

O ataque ao graneleiro de propriedade grega "Magic Seas" causou uma grave catástrofe ecológica na região, uma vez que o navio está à deriva e em risco de se afundar, acrescentou o porta-voz do SEAE, que condenou a ação "nos termos mais veementes".