IA "decide" matar na Ucrânia. Chip dos EUA encontrado em drone russo

O alvo do drone foi escolhido autonomamente pela inteligência artificial.



Apesar de ter sido programado por humanos para se dirigir a um determinado local, o sistema de inteligência artificial terá identificado e escolhido sozinho o alvo.





New York Times, os investigadores ucranianos acreditam que a IA terá identificado como alvo os tanques de propano existentes no posto de combustível. De acordo com o, os investigadores ucranianos acreditam que a IA teráexistentes no posto de combustível.





A reportagem do jornal norte-americano lembra que tanto a Rússia como a Ucrânia já utilizam inteligência artificial com frequência nos drones de combate. No entanto, os sistemas têm sido menos sofisticados, uma vez que é um operador humano que toma a decisão sobre o alvo final do equipamento.





No caso do ataque de dia 6 de julho, o drone não possuía a antena que permitisse a comunicação normal e necessária para que um operador humano o controlasse durante a etapa final do ataque.





Segundo a reportagem, ao analisar os destroços, os investigadores encontraram minicomputadores Jetson Orin, fabricados pela Nvidia.





A empresa produz grande parte da tecnologia avançada de inteligência artificial, tem sede na Califórnia, nos EUA. O jornal afirma que o chip da Nvidia encontrado no drone é vendido comercialmente.





Tetiana Bubynets tinha 19 anos e “fugiu pela vida, mas já era tarde demais”, é assim que o New York Times apresenta uma das vítimas mortais.





Três vítimas de um ataque que “prenuncia um futuro distópico de armamentos sem serem controlados por humanos”, lê-se no artigo. Serhiy Minaiev, comandante das defesas aéreas de Zaporizhzhia, afirma que "é um risco para o mundo inteiro. Em alguns anos, estaremos a viver num filme do Exterminador Implacável. Não é brincadeira. As máquinas sozinhas já estão a tomar decisões para atacar".



Um “futuro distópico” com "robôs assassinos que patrulham os céus e decidem a vida ou a morte” escreve a reportagem.





Os críticos avisam que este tipo de armamento “treinado” para reconhecer sozinho alvos como pontes, soldados, veículos militares, etc, é mais vulnerável a cometer erros.





Até mesmo crimes de guerra, por exemplo, por não distinguirem os civis de forças militares do inimigo.

O pequeno drone russo voou em direção a um posto de gasolina, colidiu com uma parede e explodiu. Os estilhaços mataram três pessoas.Questionada pelo, a Nvidia afirma que o chip em causa é vendido diretamente paraOu seja, apesar de não ser vendido diretamente na Rússia, pode ser encontrado por revendedores ou no mercado negro.