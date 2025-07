IA multiplica vídeos de abuso sexual de crianças

Foto: Erik Mclean - Unsplash

No primeiro semestre de 2025 foram detetadas 210 páginas 'online' com estes conteúdos e mais de 1200 vídeos.

Um número muito superior ao registado em 2024 quando foram udentificadas 42 páginas com estes conteúdos gerados por IA.



A Internet Watch Foundation tem sede no Reino Unido e tenta ajudar as autoridades a encontrar na Internet imagens de abuso sexual infantil.