IA. ONU preocupada com utilização de drones totalmente autónomos

Volker Turk declarou-se horrorizado com a possibilidade de serem usadas na guerra máquinas capazes de selecionar e atacar alvos sem intervenção humana direta.



O responsável das Nações Unidas defendeu a proibição urgente deste tipo de armamento e alertou para os riscos éticos, legais e humanitários associados às armas autónomas letais.



Turk sublinhou que as decisões sobre a vida e a morte não podem ser entregues a algoritmos, apelando à comunidade internacional para avançar com regras claras para limitar o desenvolvimento e a utilização destas tecnologias militares.



As Nações Unidas alertam que a inteligência artificial avançada representa um risco existencial para a humanidade.

