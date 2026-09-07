Mundo
IA. ONU preocupada com utilização de drones totalmente autónomos
O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou grandes preocupações com os relatos da utilização de drones totalmente autónomos no conflito da Ucrânia.
Volker Turk declarou-se horrorizado com a possibilidade de serem usadas na guerra máquinas capazes de selecionar e atacar alvos sem intervenção humana direta.
O responsável das Nações Unidas defendeu a proibição urgente deste tipo de armamento e alertou para os riscos éticos, legais e humanitários associados às armas autónomas letais.
Turk sublinhou que as decisões sobre a vida e a morte não podem ser entregues a algoritmos, apelando à comunidade internacional para avançar com regras claras para limitar o desenvolvimento e a utilização destas tecnologias militares.
As Nações Unidas alertam que a inteligência artificial avançada representa um risco existencial para a humanidade.
O responsável das Nações Unidas defendeu a proibição urgente deste tipo de armamento e alertou para os riscos éticos, legais e humanitários associados às armas autónomas letais.
Turk sublinhou que as decisões sobre a vida e a morte não podem ser entregues a algoritmos, apelando à comunidade internacional para avançar com regras claras para limitar o desenvolvimento e a utilização destas tecnologias militares.
As Nações Unidas alertam que a inteligência artificial avançada representa um risco existencial para a humanidade.