Idai. 493 vítimas mortais da tempestade que atingiu Moçambique

Alexandre Brito - RTP29 Mar, 2019, 08:29 / atualizado em 29 Mar, 2019, 08:55 | Mundo

Os dados oficiais revelam que quase um milhão de pessoas foram afetadas pelo Idai - 839748. São mais de 168 mil famílias que sofreram e estão a sofrer os efeitos do ciclone.





Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique há 1523 pessoas que ficaram feridas, sendo que, ao todo, foram salvas 140784.







Os números da devastação que a tempestade deixou para trás são impressionantes. Mais de 15 mil casas ficaram inundadas, 55463 totalmente destruídas e 28070 parcialmente destruídas.







Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o presidente de Moçambique agradeceu a ajuda que está a chegar ao país e chamou heróis aos especialistas que estão a salvar vidas.

Depois da tempestade... as doenças



As autoridades estão agora particularmente preocupadas com as doenças que rapidamente se espalham pelo país, em particular na Beira, na sequência da tempestade.





O número oficial de casos de coléra na capital da província moçambicana de Sofala é agora de 139, disse esta quinta-feira o diretor nacional de Saúde de Moçambique, Ussein Isse.







Mas, como contou em direto no Telejornal da RTP a enviada-especial da RTP, Cândida Pinto, é difícil ter uma avaliação clara desta epidemia. Há uma enorme preocupação sobre o que pode acontecer nos próximos dias dada a forma galopante como os números de cólera passaram de 5 para 139 em tão pouco tempo. Para além de que há 2500 caoss de diarreia que se poderão tornar em casos de cólera.