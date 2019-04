Idai. Comunidade internacional garantiu apenas 11% da ajuda necessária

RTP03 Abr, 2019, 09:15 / atualizado em 03 Abr, 2019, 11:47 | Mundo

Amina Mohammed, vice-secretária-geral das Nações Unidas, reforçou na terça-feira o apelo à comunidade internacional para o reforço da ajuda financeira a Moçambique, Zimbabué e Malawi, afetados pelo ciclone Idai.







Num discurso na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a responsável da ONU lembrou que os três países necessitam de pelo menos 392 milhões de dólares (350 milhões de euros) para garantir a assistência necessária às suas populações, mas que até agora apenas foram garantidos 46 milhões de dólares (41 milhões de euros).





Quase três semanas depois da passagem da tempestade, a 14 de março, as necessidades “permanecem profundas” naqueles países. “Persistem os riscos de mais inundações, da disseminação de doenças e de perda de mais vidas”, acrescentou a responsável, referindo-se em concreto aos surtos de cólera na região.

Segunda vítima de cólera





Na terça-feira foi confirmada a segunda morte devido à cólera no centro de Moçambique, em concreto no Dondo, província de Sofala. De acordo com as autoridades moçambicanas, a doença já afeta quase 1.500 pessoas, com grande parte dos casos a ocorrer na Beira.





Para fazer face à disseminação da doença, as Nações Unidas anunciaram ontem que chegaram a Moçambique 900 mil doses de vacinas contra a cólera. A distribuição deverá começar esta quarta-feira na cidade da Beira.





Amina Mohammed, responsável da ONU, alerta no entanto que a ajuda ainda é insuficiente e que a resposta “ainda está subfinanciada”. Referiu também que não basta trabalhar na fase de maior emergência e que é crucial preparar os países mais expostos para lidarem melhor com este tipo de episódios climáticos.

Programa pós-calamidade





O Governo moçambicano aprovou na terça-feira à noite, em Conselho de Ministros, a criação do Programa de Recuperação Pós-Calamidade (Prepoc) para a recuperação social e económica das regiões afetadas pela passagem do ciclone Idai.











O custo da execução deste programa poderá ter um orçamento "elevado", tendo em conta os danos, mas a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, não avançou com números.





O Prepoc terá uma vertente de ajuda mais imediata às populações na gestão e recuperação após este ciclone, mas vai ter também em contra o processo de ordenamento territorial.





"São aspetos que tem a ver com o ambiente, estado dos solos que vão orientar a afetação dos espaços definitivos através de técnicos e peritos especializados e construção de vilas resilientes", acrescentou a responsável.





Este programa estará baseado em princípios, abordagem e estratégias orientadas para uma rápida recuperação do tecido social, atividade produtiva e a reabilitação e reconstrução acelerada de infraestruturas, explicou ainda a porta-voz do Governo moçambicano.

Um milhão de pessoas afetadas





De acordo com o último balanço das autoridades moçambicanas, fixou-se em 598 o número de vítimas mortais na sequência do ciclone Idai, só naquele país. Há ainda registo de 1.641 feridos.





O registo oficial de população afetada pela tempestade ultrapassou entretanto a fasquia de um milhão de pessoas, em concreto 1,3 milhões de pessoas afetadas.





O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas, precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência.





