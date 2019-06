Identificado atirador que matou 12 pessoas em Virginia Beach

RTP01 Jun, 2019, 17:04 | Mundo

“Dewayne Craddock, 40 anos, foi o autor”, disse o diretor municipal de Virginia Beach, Dave Hansen, numa conferência de imprensa.





Hansen indicou que o homem era há 15 anos funcionário municipal da cidade, com 450.000 habitantes e situada a cerca de 300 quilómetros a sul de Washington.





Craddock, que tinha sido contratado como engenheiro pelo município, possuía um cartão de segurança que lhe permitia o acesso a áreas não públicas do edifício municipal.





O homem estava fortemente armado e outras armas foram encontradas na sua casa. O chefe da polícia, James Cervera, recusou-se a precisar a quantidade e que tipo de armas se trata.Onze funcionários municipais e um empreiteiro morreram no tiroteio, que causou também quatro feridos graves, ainda hospitalizados. Um polícia ficou ferido, salvo pelo colete à prova de balas.A polícia não divulgou o móbil do atirador, indicando que o inquérito continua em curso. As autoridades recusaram-se a dizer se o atirador estava sob qualquer tipo de processo disciplinar ou se tinha antecedentes criminais.