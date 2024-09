IDF deteve caravana de veículos da ONU em Gaza

O exército israelita alegou que, acrescentando que queria interrogá-los."Sublinhamos que esta não é uma caravana que transporte vacinas de polio, mas uma caravana cujo objetivo era a substituição de pessoal e de veículos da ONU. O incidente ainda não terminou", revelou um porta-voz das IDF.Stephane Dujarric, porta-voz das Nações Unidas, afirmou que estava ciente "de um incidente em curso a envolver pessoal e veículos da ONU", acrescentando que estavam a tentar estabelecer os factos.

A prioridade da ONU "é a segurança dos nossos colegas", acrescentou.





Mais de oito horas depois, a caravana acabou por ser libertada. “Todo o pessoal e a caravana foram libertados e regressaram em segurança à base da ONU”, declarou o comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, na rede social X.





“A caravana foi parada sob ameaça de armas logo após o posto de controlo de Wadi Gaza, com ameaças de detenção do pessoal da ONU. Os veículos blindados da ONU foram fortemente danificados por bulldozers", adiantou.







Segundo Lazzarini, o exército israelita deteve a caravana da ONU durante mais de oito horas, apesar da “coordenação detalhada prévia”.

Israel acusa UNRWA



Israel tem acusado a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, UNRWA, de incluir elementos do Hamas. No início de agosto último, que fez 1200 mortos israelitas e permitiu o sequestro de cerca de 250 reféns."Nove dos seus funcionários podem ter participado no maior massacre de judeus desde o Holocausto. E não, esta não é uma evidência 'fabricada' por nós", sublinhou então Nadav Shoshani, porta-voz internacional das Forças Armadas de Israel (IDF), através da rede social X.

"A sua agência de 'ajuda' caiu oficialmente para um novo nível e está na hora de o mundo ver a sua verdadeira face", acrescentou.







com agências